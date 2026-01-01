معركة النفوذ في الهند.. إسرائيل تتقدم والفلسطينيون خارج المشهد

وكالات /سما/

قالت صحيفة «إسرائيل هيوم» إن العلاقات بين إسرائيل والهند شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، بالتزامن مع تراجع الحضور الفلسطيني في المشهد السياسي الهندي، معتبرة أن الفلسطينيين يحاولون إعادة بناء حضورهم في الهند واستعادة جزء من العلاقة التاريخية معها.

وأشارت الصحيفة إلى أن معركة حيفا عام 1918، التي شارك فيها جنود وفرسان هنود ضمن القوات البريطانية ضد الجيش العثماني، لا تزال تحظى بحضور رمزي في الهند، موضحة أن الجيش الهندي يحيي ذكرى المعركة سنويًا.

وبحسب التقرير، تحولت ذكرى مشاركة الجنود الهنود في معركة حيفا إلى أحد الرموز التي تستخدم في إبراز العلاقات بين الهند وإسرائيل، في وقت شهدت فيه العلاقات بين البلدين توسعًا كبيرًا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ولفتت «إسرائيل هيوم» إلى أن الهند كانت تاريخيًا من الدول التي أبدت دعمًا للقضية الفلسطينية، إلا أن العلاقات الهندية الإسرائيلية تطورت بصورة كبيرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين، وصولًا إلى شراكة واسعة في مجالات عدة.

ويرى التقرير أن هذا التحول وضع الفلسطينيين أمام تحدٍ يتمثل في كيفية الحفاظ على حضورهم وعلاقاتهم داخل الهند، في ظل تنامي العلاقات الإسرائيلية الهندية.

وفي محاولة لمواجهة هذا التراجع، يشير التقرير إلى تحركات فلسطينية تهدف إلى إعادة تسليط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين الشعب الفلسطيني والهند، والاستفادة من العلاقات التي نشأت بين الجانبين على مدار عقود.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تعزيز الشراكة بين نيودلهي وتل أبيب، بينما تسعى السلطة الفلسطينية إلى الحفاظ على علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الهند، التي لطالما احتلت موقعًا مهمًا في السياسة الخارجية الفلسطينية.

ويركز تقرير «إسرائيل هيوم» بصورة خاصة على التنافس على النفوذ السياسي والرمزي في الهند، معتبرًا أن المعركة لم تعد مقتصرة على العلاقات الدبلوماسية، وإنما تشمل أيضًا التاريخ والرموز والذاكرة السياسية التي تحاول كل جهة توظيفها لتعزيز حضورها.