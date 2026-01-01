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إصابة مستوطن خلال اعتداء على فلسطينيين أثناء قطف الزيتون قرب "معوز تسور"

الخميس 01 أكتوبر 2026 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مستوطن خلال اعتداء على فلسطينيين أثناء قطف الزيتون قرب "معوز تسور"



رام الله /سما/

أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح طفيفة في رأسه، اليوم الخميس، خلال محاولته الاعتداء على فلسطينيين وقع قرب مستوطنة معوز تسور في منطقة بنيامين بالضفة الغربية، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون.

وبحسب رواية مجلس بنيامين الاستيطاني، كان ثلاثة فلسطينيين يقطفون الزيتون في أراضٍ رعوية بالمنطقة، قبل أن يصل مستوطنون إلى المكان ويطالبوهم بالمغادرة، لتندلع مشادة وتبادل للرشق بالحجارة.

وادعى المجلس أن أحد الفلسطينيين حاول الاستيلاء على سلاح بحوزة صاحب مزرعة، فيما أطلق الأخير النار في الهواء، قبل وصول قوات من جيش الاحتلال إلى المكان.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم الزيتون، وسط شكاوى فلسطينية متكررة من محاولات منعهم من الوصول إلى أراضيهم والاستيلاء على محاصيلهم.

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