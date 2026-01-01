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نتانياهو يزعم : مساعد الطيار في رحلة “فلاي دبي” خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف وكان انتحاريا

الخميس 01 أكتوبر 2026 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتانياهو يزعم : مساعد الطيار في رحلة “فلاي دبي” خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف وكان انتحاريا



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أن مساعد الطيار الذي يشتبه بأنه طعن القبطان على متن رحلة “فلاي دبي” المتجهة إلى تل أبيب، خضع لـ”تلقين عقائدي إسلامي متطرف” وكان “انتحاريا”.
وقال نتانياهو لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية إن “مساعد الطيار الذي هاجم قبطان الطائرة يخضع للاستجواب، لكن إليكم ما نعرفه: لقد خضع لعملية تلقين عقائدي إسلامي متطرف”.
وأضاف أنه كان “انتحاريا” موضحا أنه “صاح بأفراد الطاقم +اقتلوني، اقتلوني+ … من الواضح أنه كان ينوي تحطيم الطائرة”.
وحطّت الطائرة التي كانت تقل 174 راكبا، 166 منهم إسرائيليون، اضطراريا في مطار سعودي الأربعاء خلال رحلة من دبي إلى تل أبيب. وتحدثت شركة “فلاي دبي” الإماراتية عن مشادة داخل قمرة القيادة تسببت في تشغيل إشارة الاستغاثة، فيما قال ركّاب ومسؤولون إسرائيليون إن مساعد الطيار هاجم الطيار وحاول إسقاط الطائرة.
وباشر القضاء الإماراتي تحقيقا في حادثة طائرة “فلاي دبي” واحتمال ارتباطها بـ”نشاط أو غرض إرهابي”، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الخميس.

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