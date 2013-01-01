الرئيس الإسرائيلي يكرّم أربعة ركاب منعوا إسقاط طائرة “فلاي دبي”.. ومودي يشيد بالطيار الهندي

القدس المحتلة/سما/

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الخميس تكريم أربعة إسرائيليين ساهموا في السيطرة على مساعد طيار رحلة “فلاي دبي” ومنعوه من إسقاط الطائرة.

وقال هرتسوغ في بيان “لقد عرّضتم أنفسكم للخطر لإنقاذ الآخرين ومنعتم وقوع كارثة مروعة، واليوم، شاهد العالم بأسره الوجه الجميل والشجاع للمجتمع الإسرائيلي”.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الخميس بالطيار الهندي سميت ماتشار ووصفه بأنه “بطل”، بعدما أُصيب على يد مساعده على متن رحلة “فلاي دبي” الإماراتية التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، وأنقذ بذلك جميع الركاب البالغ عددهم 174.

وأفادت “فلاي دبي” بأن جميع الركاب، بينهم 166 إسرائيليا بحسب تقارير صحافية، كانوا بخير بعد الحادث الذي اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أنه محاولة لتنفيذ هجوم.

وقال مودي في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي “الكابتن سميت ماشار بطل”، مضيفا “في مواجهة أخطر تهديد، ورغم إصابته بجروح خطيرة، أظهر شجاعة كبيرة وتصميما راسخا على حماية أرواح الآخرين”.

وتابع “ساهمت شجاعته في إنقاذ مئات الأرواح وتفادي كارثة كبرى. الهند فخورة بالكابتن ماشار. وندعو له بالشفاء العاجل”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أشاد بالطيار الهندي، معتبرا أنه أظهر “شجاعة استثنائية”.

وقال نتانياهو إن مساعد الطيار على متن الطائرة التي كانت تقلّ ركابا معظمهم إسرائيليون، حاول إسقاط الطائرة وقتل جميع ركابها.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن ماتشار في الثلاثينات من العمر وينحدر من بومباي.

وذكرت صحيفة “بومباي ميرور” الناطقة بالإنكليزية أن والديه سافرا إلى السعودية ليكونا بجانبه في المستشفى.

ويمتلك قائد الطائرة “أكثر من 13 عاما من الخبرة في الطيران التجاري على متن طائرات بوينغ 737″، ويعمل لدى “فلاي دبي” منذ العام 2022، بحسب ملفه الشخصي على منصة “لينكدإن”. وقد عمل سابقا لـ11 عاما لدى شركة الطيران الهندية “سبايس جيت”.

ووصف رحلته التجارية الأولى بأنها تجربة “مخيفة” نظرا إلى المسؤوليات التي تنطوي عليها، لكنه أكد أنه تعلم كيفية التعامل مع الضغط. وقال “القلق لا يُجدي نفعا، على الأقل ليس في هذا المجال”.