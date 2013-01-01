نتنياهو: معلومات استخباراتية إسرائيلية ساعدت في إحباط هجوم إيراني على قاعدة جوية ببريطانيا

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حذّر بريطانيا من مخطط إيراني لهجوم على قاعدة جوية، منتقدا إصرار حكومة المملكة المتحدة على الضغط على حكومته في ما يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم قال الأربعاء إن “مؤشرات قوية” تدلّ على ضلوع إيران في أنشطة مشبوهة أفضت إلى حادث أمني كبير في قاعدة جوية بريطانية.

وأوضح نتنياهو في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية أن بلاده أبلغت بريطانيا بالمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمخطط الهجوم قبل وقت قصير من إعلان حكومة بورنم في 8 أيلول/سبتمبر، فرض عقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وسأل نتنياهو المذيع المحافظ شون هانيتي “هل تريد أن تسمع مدى عبثية الأمور هناك، وإلى أي حد وصلت الدعاية المعادية لإسرائيل؟”.

وأضاف “لقد قدمنا للبريطانيين المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن هجوما سيقع، وأنه هجوم مدعوم من إيران. وفي اليوم التالي تقريبا، فرضوا علينا عقوبات”.

ودأب نتنياهو على مدى عقود على التحذير من التهديدات التي تمثلها إيران، لكن لطالما قوبلت هذه التحذيرات بالتشكيك.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث في وقت سابق عن احتمال وجود دور إيراني في الحادث، بعدما أبلغ أحد السكان عن رجال ملثمين بالقرب من شاحنات صغيرة كانت متجهة إلى قاعدة فيرفورد الجوية.

ومنذ توليه منصبه في أواخر تموز/يوليو، اتخذ بورنم موقفا أكثر تشددا تجاه إسرائيل، قائلا إن سلفه لم يفعل ما يكفي.

وفرضت بريطانيا العقوبات على المستوطنات في خضم موجة من أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مع تصاعد هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وسرقة ممتلكات لهم.

واستشهد ما لا يقل عن 1111 فلسطينيا، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تُظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 49 إسرائيليا بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون كان آخرها هجوم في أيلول/سبتمبر المنصرم، أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعمال العنف، التي تتزامن مع دفع نتانياهو نحو إقامة مستوطنات جديدة، بأنها “تطهير عرقي”.