مستوطن يرفع علم الاحتلال أمام قبة الصخرة

القدس المحتلة/سما:

رفع مستوطن علم الاحتلال ، صباح اليوم الخميس، أمام قبة الصخرة المشرفة خلال اقتحامه المسجد الأقصى المبارك

واقتحم نحو 800 مستوطن، صباح اليوم، المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في سادس أيام "عيد العرش" اليهودي.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات متتالية من المستوطنين، وبأعداد كبيرة، اقتحمت المسجد الأقصى، وأدت طقوسا تلمودية في باحاته.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، منذ ساعات الفجر، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وانتشر العشرات من عناصر شرطة الاحتلال على أبواب الأقصى وطرقات البلدة القديمة، ما عرقل وصول المصلين.

ويوم امس، اقتحم 2474 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية قوات الاحتلال، وذلك في اليوم الخامس مما يسمى «عيد العرش» اليهودي، فيما دخل 640 آخرون تحت مسمى «السياحة».