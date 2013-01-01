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سموتريتش يقر خفض أسعار الوقود بـ50 أغورة اعتباراً من الشهر المقبل بكلفة تقدَّر بـ150 مليون شيكل شهرياً

الخميس 01 أكتوبر 2026 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يقر خفض أسعار الوقود بـ50 أغورة اعتباراً من الشهر المقبل بكلفة تقدَّر بـ150 مليون شيكل شهرياً



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنها تعتزم الموافقة على تخفيض أسعار الوقود بمقدار 50 أدورات للتر الواحد لمدة شهر بعد الزيادات في الأسعار.

ويعتزم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خفض سعر البنزين 50 أغورة للتر لمدة شهر، إضافة إلى الخصم السابق بالقيمة نفسها، بكلفة تقدر بنحو 150 مليون شيكل شهريا.

ووفقًا لرأي المستشار القانوني للوزارة الاسرائيلية، "لا يوجد ما يمنع وزير المالية من التوقيع على تخفيض سعر البنزين للشهر المقبل كما طلب. ويتعين على المستشارة القانونية للحكومة الآن تقديم رأيها، وبناءً عليه سيتم نشر نص قرار التخفيض لإبداء الرأي العام

وقرر سموتريتش دعم الزيادة السابقة في أسعار الوقود بتكلفة تقارب 310 ملايين شيكل إسرائيلي كل شهرين، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة التخفيض الحالي حوالي 150 مليون شيكل إسرائيلي شهريًا.

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