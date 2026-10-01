في اليوم العالمي لكبار السن.. الإحصاء الفلسطيني يستعرض واقع 347 ألف مسن ومسنة

رام الله /سما/

استعرض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أوضاع كبار السن في المجتمع الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، الذي يصادف 01/10/2026، تحت عنوان: "تمكين كبار السن، تعزيز مشاركتهم المجتمعية، والدعوة إلى شيخوخة صحية وشاملة تحفظ حقوقهم وكرامتهم".

وأشار جهاز الإحصاء الى أن السكان الفلسطينيين يشهدون نمواً سكانياً متواصلاً وتحولاً تدريجياً نحو الشيخوخة السكانية، موضحاً أن عدد كبار السن (60 سنة فأكثر) في فلسطين منتصف 2026 بلغ نحو 347 ألفاً، أي ما نسبته 6.2% من إجمالي السكان.

وقال الجهاز إن عدد كبار السن في قطاع غزة يُقدّر بـ109 آلاف مسن ومسنة، أي ما نسبته 5% من سكان القطاع، في حين قدر عددهم في الضفة الغربية بـ238 ألف مسن ومسنة، أي يشكلون ما نسبته 6.9% من سكان الضفة الغربية منتصف عام 2026.

وأشار الجهاز إلى أنه ومن 4 آلاف كبير سن عام 1914 إلى نحو 347 ألفاً عام 2026، ومن المتوقع أن يصل عدد كبار السن إلى نحو 947 ألفاً عام 2050، أي 9.9% من السكان.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي والأمراض المزمنة، أوضح الجهاز أن 91% من كبار السن مشمولين في التأمين الصحي، 2023، فيما يعاني حوالي 76% من كبار السن في فلسطين من أمراض مزمنة، 2023، منهم 94% مشمولين بالتأمين الصحي.

كما أشار الجهاز إلى أن معدل الأمية بين كبار السن في الضفة الغربية بلغ 12%، بواقع 4% للذكور مقابل 20% للإناث، وذلك للعام 2025.

وفيما يتعلق بمشاركة كبار السن في القوى العاملة، أفاد الجهاز بأن نسبة مشاركة كبار السن في القوى العاملة بالضفة الغربية بلغت 18% فقط خلال عام 2025، بواقع 32% للذكور و4% للإناث.