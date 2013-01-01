غزة :نازحون في البريج يحتجون على تقليص الوجبات الغذائية من قبل برنامج الغداء العالمي

غزة / سما/

احتج عدد من النازحين والفقراء في مخيم البريج وسط قطاع غزة، أمام نقطة إعداد الطعام التابعة لـبرنامج الأغذية العالمي، شرق حرم سكة الحديد، رفضًا لقرار البرنامج تقليص الوجبات الغذائية المقدمة للأسر النازحة.

ورفع المحتجون أواني الطعام وقاموا بالطرق عليها تعبيرًا عن غضبهم واحتجاجهم، بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص الوجبة التي تحصل عليها الأسرة يوميًا إلى وجبة واحدة كل يومين.

وأكد المحتجون أن القرار يفاقم معاناتهم، في ظل النزوح وتدمير منازلهم وانعدام مصادر الرزق، والحصار المفروض على قطاع غزة واستمرار الحرب، مطالبين برنامج الأغذية العالمي بالتراجع عن القرار وإعادة تقديم الوجبات بشكل يومي وزيادتها وتحسينها.

وقال أحد المحتجين إن أسرته لا تملك أي مصدر دخل وتعتمد بشكل كامل على المساعدات الغذائية، متسائلًا: كيف يمكن لعائلة نازحة لا تملك قوت يومها أن تواجه هذا الوضع بوجبة واحدة كل يومين.

فيما عبّرت إحدى المحتجات عن غضبها وحزنها، مؤكدة أن تقليص الطعام يعني زيادة معاناة الأطفال والأسر الفقيرة، مطالبة المؤسسات الإنسانية بتحمل مسؤولياتها وعدم ترك النازحين والفقراء يواجهون الجوع وحدهم.