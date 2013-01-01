حملة أيرلندية تدعو لاعبي المنتخب لمقاطعة مباراة الإياب أمام إسرائيل

دبلن /سما/

دعت حملة "أوقفوا اللعبة"، لاعبي المنتخب الأيرلندي لكرة القدم ومدربهم الأيسلندي هيمير هالغريمسون، إلى مقاطعة مباراة الإياب أمام إسرائيل، المقررة الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية، تضامناً مع فلسطين.

وذكرت صحيفة "آيريش صن" الأيرلندية، أن الحملة وجهت رسالة إلى المدرب واللاعبين، وقع عليها عدد من مشجعي الدوري الأيرلندي، دعوا فيها إلى عدم المشاركة في المباراة المقرر إقامتها في صربيا.

وناشدت الحملة اللاعبين الوقوف إلى جانب زملائهم والشعب الأيرلندي، معتبرة أن المشاركة في المباراة تتعارض مع مواقف غالبية المواطنين، مستندة إلى استطلاعات رأي قالت إنها أظهرت معارضة أكثر من 70% من الأيرلنديين لإقامة المواجهتين.

وتطرقت الرسالة إلى موقف أيرلندا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الأيرلندية تدعم المسار القانوني الدولي، وأن دبلن تشارك جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات الإبادة الجماعية.