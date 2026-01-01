قبل ثانية من النهاية.. مباراة فلسطين وقونيا سبور تنتظر فصلها الأخير على أرض الوطن

رام الله/سما/

توقفت مباراة منتخبنا الوطني الرديف أمام نادي قونيا سبور التركي، مساء الأربعاء، عند التعادل 2-2، قبل ثانية واحدة فقط من صافرة النهاية، في مشهد رمزي حمل رسالة بأن الفصل الأخير من اللقاء سيكون على أرض فلسطين، بعد التحرير.

وأقيمت المباراة على ملعب بلدية قونيا الكبرى، في ختام فعاليات «يوم فلسطين» الذي استضافته المدينة التركية، ضمن برنامج «قونيا عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي 2026»، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة التركية وبلدية قونيا الكبرى ومنتدى شباب التعاون الإسلامي.

التعادل حتى الثانية الأخيرة

وسجل هدفي منتخبنا الوطني اللاعب محمد صندوقة، فيما بقي التعادل 2-2 قائماً حتى توقفت المباراة عند الدقيقة 89:59، أي قبل ثانية واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

وجاء توقف المباراة في إطار رمزي، على أن تستكمل في فلسطين بعد التحرير، بما يعكس تطلع المنتخب الوطني إلى خوض مبارياته على أرضه وبين جماهيره.

وأقيمت المباراة تحت شعار «بيتنا هو بيتكم»، في إشارة إلى الظروف التي حالت، على مدى سنوات، دون خوض المنتخب الفلسطيني عدداً من مبارياته الدولية على أرضه، نتيجة الاحتلال وقيود الحركة.

وحمل المشهد الختامي للمباراة رسالة رياضية وإنسانية، مفادها أن صافرة النهاية الحقيقية ستُطلق يوماً ما على أرض فلسطين.