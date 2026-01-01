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هيئة البترول الفلسطينية تعلن أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول

الخميس 01 أكتوبر 2026 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة البترول الفلسطينية تعلن أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول



رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول، اليوم، أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع الأسعار يأتي انعكاسا مباشرا للصعود المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وما أدى إليه من ارتفاع في أسعار الوقود في السوق الإسرائيلية وبلد المصدر.

وأضافت أن الحكومة، وبتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى، قررت توجيه دعم إضافي بقيمة 10 ملايين شيقل للحد من ارتفاع أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر، والمساهمة في تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.

وأكدت الهيئة أن الأسعار المبينة أدناه ستنخفض فور حصول أي تغيير في المعطيات التي تسببت بالارتفاع.

وبحسب التسعيرة الجديدة، بلغ سعر البنزين 95 أوكتان 8.17 شيقل لكل لتر، والبنزين 98 أوكتان9.73  شيقل لكل لتر، فيما بلغ سعر السولار 8.99  شيقل لكل لتر.

كما بلغ سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كيلوغراما 90  شيقلا.

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