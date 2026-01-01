مستعمرون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

نابلس/سما/

اقتحم مئات المستعمرين، فجر اليوم الخميس، "مقام يوسف" في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وأجبرت سكان المنازل المحيطة بالمقام على إخلائها، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، فيما نشرت قناصتة فوق أسطح عدد من المنازل.

وأضافت المصادر أن حافلات تقل مئات المستعمرين اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وتوجهت إلى "مقام يوسف" لأداء طقوس تلمودية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت سوق الخضار المركزي شرق نابلس، ونكلت بالمواطنين هناك.