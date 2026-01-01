  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستعمرون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

الخميس 01 أكتوبر 2026 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس



نابلس/سما/

اقتحم مئات المستعمرين، فجر اليوم الخميس، "مقام يوسف" في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وأجبرت سكان المنازل المحيطة بالمقام على إخلائها، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، فيما نشرت قناصتة فوق أسطح عدد من المنازل.

وأضافت المصادر أن حافلات تقل مئات المستعمرين اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وتوجهت إلى "مقام يوسف" لأداء طقوس تلمودية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت سوق الخضار المركزي شرق نابلس، ونكلت بالمواطنين هناك.

الأكثر قراءة اليوم

محدث..8 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

إسرائيل تتحدث عن "كارثة كبرى تم تفاديها".. تطورات صادمة في حادث طائرة فلاي دبي ومحاولة اسقاطها..

بدعم إماراتي..الإذاعة العبرية : "رفح الخضراء" تنتقل من التخطيط إلى التنفيذ

"حادث أمني بالغ الخطورة".. نتنياهو يكشف روايته لما جرى على متن طائرة "فلاي دبي"

استطلاع القناة 13 العبرية : معسكر نتنياهو يتقدم بـ54 مقعدًا مقابل 52 للمعارضة و14 مقعداً للقوائم العربية ..

«الوضع مستحيل».. تفاصيل صادمة من مفاوضات أمريكا وإيران تكشف اقتراب مواجهة جديدة

تغيير استراتيجي.. واشنطن تسمح مجدداً بتدفق الإمدادات العسكرية إلى سوريا

الأخبار الرئيسية

"هزمنا أوسلو".. مئات المستوطنين يستعرضون عودتهم إلى مستوطنات شمال الضفة

أزمة دبلوماسية تتصاعد.. روبيو يطالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك وطهران تنفي

استطلاع القناة 13 العبرية : معسكر نتنياهو يتقدم بـ54 مقعدًا مقابل 52 للمعارضة و14 مقعداً للقوائم العربية ..

سلمان: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هدف ثابت للمملكة.. ومجلس السلام مدعو للقيام بدوره

مؤيدوه يمارسون سياسة رخيصة ..لبيد: نتنياهو لم ينقل لي خلال اللقاء أي شيء يشبه حادثة الطائرة