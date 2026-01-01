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استطلاع القناة 13 العبرية : معسكر نتنياهو يتقدم بـ54 مقعدًا مقابل 52 للمعارضة و14 مقعداً للقوائم العربية ..

الأربعاء 30 سبتمبر 2026 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع القناة 13 العبرية : معسكر نتنياهو يتقدم بـ54 مقعدًا مقابل 52 للمعارضة و14 مقعداً للقوائم العربية ..



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع انتخابي مساء يوم الأربعاء، عودة معسكر رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى التقدم على أحزاب المعارضة، بحصوله على 54 مقعدًا، مقابل 52 للمعارضة الصهوينية، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 14 مقعدًا.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته القناة  العبرية 13، يتصدر حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت قائمة الأحزاب، يليه الليكود بـ19 مقعدًا، فيما يحصل تحالف "بياحد" بقيادة نفتالي بينيت ويائير لبيد على 11 مقعدًا، والديمقراطيون على 11.

ويحصل "يسرائيل بيتينو" بقيادة يائير غولان على 9 مقاعد، والقائمة المشتركة على 9، فيما يحصل "عوتسما يهوديت" بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 8.

أما "شاس" فيحصل على 7 مقاعد، وكذلك قائمة "الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، فيما تحصل القائمة الموحدة على 5 مقاعد، وحزب "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر على 5. وأظهر الاستطلاع أن قائمة هندل وزليخا لا تتجاوز نسبة الحسم.

وعلى مستوى المعسكرات، يمنح الاستطلاع معسكر نتنياهو 54 مقعدًا، مقابل 52 لأحزاب المعارضة، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 14 مقعدًا، ما يبقي أيًّا من المعسكرين الصهيونيين دون أغلبية 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده.

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