تغيير استراتيجي.. واشنطن تسمح مجدداً بتدفق الإمدادات العسكرية إلى سوريا

وكالات /سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها يوم الأربعاء، رفع الحظر المفروض على توريد المنتجات العسكرية إلى سوريا.

وجاء في البيان: "تم إزالة سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة حظر منح التراخيص والتصاريح اللازمة لتصدير المعدات العسكرية والخدمات الدفاعية".

وأكد البيان أن الإدارة الأمريكية ستبحث في إمكانية منح تلك التراخيص لسوريا.

وأشار البيان إلى أن التعديل على القائمة يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر القادم.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أواخر شهر أغسطس الماضي، رفع تصنيف سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".