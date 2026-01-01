  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تغيير استراتيجي.. واشنطن تسمح مجدداً بتدفق الإمدادات العسكرية إلى سوريا

الأربعاء 30 سبتمبر 2026 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغيير استراتيجي.. واشنطن تسمح مجدداً بتدفق الإمدادات العسكرية إلى سوريا



وكالات /سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها يوم الأربعاء، رفع الحظر المفروض على توريد المنتجات العسكرية إلى سوريا.

وجاء في البيان: "تم إزالة سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة حظر منح التراخيص والتصاريح اللازمة لتصدير المعدات العسكرية والخدمات الدفاعية".

وأكد البيان أن الإدارة الأمريكية ستبحث في إمكانية منح تلك التراخيص لسوريا.

وأشار البيان إلى أن التعديل على القائمة يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر القادم.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أواخر شهر أغسطس الماضي، رفع تصنيف سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تتحدث عن "كارثة كبرى تم تفاديها".. تطورات صادمة في حادث طائرة فلاي دبي ومحاولة اسقاطها..

بدعم إماراتي..الإذاعة العبرية : "رفح الخضراء" تنتقل من التخطيط إلى التنفيذ

عندما زار القاهرة: إذا كانت غزة جزءًا من الشرعية... فلماذا لم يلتقِ الرئيس عباس بمن سيديرها؟ جمال خالد الفاضي

«الوضع مستحيل».. تفاصيل صادمة من مفاوضات أمريكا وإيران تكشف اقتراب مواجهة جديدة

"حادث أمني بالغ الخطورة".. نتنياهو يكشف روايته لما جرى على متن طائرة "فلاي دبي"

بعد لقاء الاثنين أمس ..لابيد يفضح تناقض وكذب نتنياهو بشأن تحذيرات الانتخابات

زلزال سياسي في فلوريدا.. تصنيف "كير" والإخوان المسلمين منظمات إرهابية

الأخبار الرئيسية

استطلاع القناة 13 العبرية : معسكر نتنياهو يتقدم بـ54 مقعدًا مقابل 52 للمعارضة و14 مقعداً للقوائم العربية ..

سلمان: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هدف ثابت للمملكة.. ومجلس السلام مدعو للقيام بدوره

مؤيدوه يمارسون سياسة رخيصة ..لبيد: نتنياهو لم ينقل لي خلال اللقاء أي شيء يشبه حادثة الطائرة

IMG_7156

محدث..8 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

IMG_7159

"حادث أمني بالغ الخطورة".. نتنياهو يكشف روايته لما جرى على متن طائرة "فلاي دبي"