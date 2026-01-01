  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مؤيدوه يمارسون سياسة رخيصة ..لبيد: نتنياهو لم ينقل لي خلال اللقاء أي شيء يشبه حادثة الطائرة

الأربعاء 30 سبتمبر 2026 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤيدوه يمارسون سياسة رخيصة ..لبيد: نتنياهو لم ينقل لي خلال اللقاء أي شيء يشبه حادثة الطائرة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم ينقل إليه خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس، أي معلومات تشبه ما وصفه بـ"حادثة الطائرة" التي وقعت صباح اليوم.

وقال لبيد في بيان مساء اليوم الأربعاء: "أوضح الأمر. لم يظهر في الإحاطة الأمنية مع رئيس الوزراء، مساء أمس، أي شيء يشبه حتى حادثة الطائرة التي وقعت صباح اليوم. لا يشبهها، ولا يذكر بها، ولا حتى من بعيد".

وأضاف: "كل هذه الحملة التي يشنها الآن أبواق الإعلام، تثبت فقط ما كان واضحًا منذ أمس، وهو أنهم يحاولون مرة أخرى ممارسة سياسة رخيصة على حساب أمن إسرائيل. إنها مجموعة متهورة".

وتأتي تصريحات لبيد في أعقاب الإحاطة الأمنية التي تلقاها، مساء أمس، من نتنياهو، والتي قال إن ما طُرح خلالها لم يتضمن أي إشارة إلى التطور الذي وقع صباح اليوم.

الأكثر قراءة اليوم

مفاجأة سياسية مدوية.. هل يجتمع دحلان والبرغوثي في قائمة واحدة؟"

إسرائيل تتحدث عن "كارثة كبرى تم تفاديها".. تطورات صادمة في حادث طائرة فلاي دبي ومحاولة اسقاطها..

بدعم إماراتي..الإذاعة العبرية : "رفح الخضراء" تنتقل من التخطيط إلى التنفيذ

قطر: نتنياهو مجرم حرب ولا مبرر للرد الإسرائيلي على غزة

رويترز: نتنياهو يعود إلى تكتيكات انتخابية قديمة لتعزيز صورته الأمنية

عندما زار القاهرة: إذا كانت غزة جزءًا من الشرعية... فلماذا لم يلتقِ الرئيس عباس بمن سيديرها؟ جمال خالد الفاضي

«الوضع مستحيل».. تفاصيل صادمة من مفاوضات أمريكا وإيران تكشف اقتراب مواجهة جديدة

الأخبار الرئيسية

سلمان: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هدف ثابت للمملكة.. ومجلس السلام مدعو للقيام بدوره

IMG_7156

محدث..8 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

IMG_7159

"حادث أمني بالغ الخطورة".. نتنياهو يكشف روايته لما جرى على متن طائرة "فلاي دبي"

بريطانيا تهدد بتوسيع مقاطعة المستوطنات: خطوات كبيرة تلوح في الأفق

تحذير أممي: غزة تواجه أزمة إنسانية معقدة والضفة الغربية على وقع مخاوف متصاعدة من التهجير