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جميعهم من العمال الفلسطينيين..الاحتلال يفرج عن 15 أسيرا من غزة

الأربعاء 30 سبتمبر 2026 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
جميعهم من العمال الفلسطينيين..الاحتلال يفرج عن 15 أسيرا من غزة



غزة /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن 15 معتقلاً فلسطينيًا من سجونها، ووصلوا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقًا لوزارة الأسرى.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن وفدًا تابعًا لها كان في استقبال المعتقلين المفرج عنهم للاطلاع على أوضاعهم، فيما جرى التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأوضحت أن جميع المفرج عنهم من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن من بينهم معتقلًا مصابًا بالسرطان، وفتى يبلغ من العمر 17 عامًا، وشابًا يبلغ من العمر 18 عامًا.

والمفرج عنهم هم: رمزي كمال عساف (47 عامًا)، مؤمن مصباح غنيم (37 عامًا)، صبحي أحمد الجدبة (37 عامًا)، عامر مصباح الفار (55 عامًا)، علاء أشرف نبهان (35 عامًا)، عماد عزمي قيطة (45 عامًا)، محمد جمال مهرة (31 عامًا)، سليم عطية أبو عصر (63 عامًا)، محمد خالد سلمان (33 عامًا)، عمار أحمد حسين (39 عامًا)، محمد محمود نصر (44 عامًا)، عبد الرحمن طلال فياض (46 عامًا)، عصام خير نصر (45 عامًا)، إياد محمود كركز (17 عامًا)، وأحمد محمود معروف (18 عامًا).

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