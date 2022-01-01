الخارجية الإسرائيلية: إجلاء مجموعة من المواطنين الذين كانوا عالقين شمال إثيوبيا

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إجلاء مجموعة من الإسرائيليين الذين كانوا عالقين في مدينة لاليبيلا شمال إثيوبيا، بواسطة مروحيات، في أعقاب التصعيد الأمني في المنطقة.

وقالت الوزارة إن عملية الإجلاء نُفذت بالتنسيق بين وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في أديس أبابا والسلطات الإثيوبية، بعد ثلاثة أيام من التنسيق بين وزير الخارجية جدعون ساعر ومسؤولي الوزارة والسفارة من جهة، والسلطات الإثيوبية وأطراف أخرى من جهة ثانية.

وأضافت أن عملية الإجلاء جرت أمس واليوم، حيث نُقلت المجموعة بواسطة مروحيات إلى منطقة آمنة، ومن هناك يُتوقع أن تواصل طريقها إلى العاصمة أديس أبابا.

وأكدت وزارة الخارجية أن السفارة الإسرائيلية في إثيوبيا ستواصل مرافقة الإسرائيليين إلى حين وصولهم إلى وجهتهم، كما وجهت الشكر إلى السلطات الإثيوبية على تعاونها الذي ساهم في تنفيذ عملية الإجلاء.

وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نحو 20 إسرائيليًا ونحو 30 مواطنًا أجنبيًا كانوا عالقين في مدينة لاليبيلا، من دون إمكانية مغادرتها، في ظل تجدد القتال بين القوات الحكومية وميليشيات مسلحة.

وأدت التطورات الأمنية إلى وقف الرحلات الجوية إلى المنطقة، فيما اعتُبرت حركة التنقل عبر الطرق البرية خطرة، ما أدى إلى انقطاع طرق الوصول إلى العاصمة أديس أبابا.

وأفاد الإسرائيليون العالقون بحدوث اضطرابات في إمدادات الكهرباء ونقص في السيولة النقدية، كما أعربوا عن مخاوفهم من عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة للمسافرين كبار السن في حال طال أمد إغلاق طرق الخروج من المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن التصعيد الحالي جاء في أعقاب انهيار اتفاق السلام الموقع عام 2022، وتشكيل تحالف من منظمات مسلحة تنشط ضد الحكومة المركزية في إثيوبيا.

وتقع مدينة لاليبيلا في إقليم أمهرة شمال إثيوبيا، الذي شهد في الفترة الأخيرة تصعيدًا أمنيًا على خلفية المواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة.