مقذوفات مجهولة تهز مضيق هرمز.. وأضرار بثلاث سفن عملاقة

وكالات /سما/

أصيبت ثلاث سفن بمقذوفات “غير محددة” أثناء عبورها مضيق هرمز الثلاثاء، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كي ام تي او) الأربعاء.

وقالت الهيئة التي تتابع حركة الملاحة البحرية إنها تلقّت بلاغا متأخرا يفيد بتعرّض ناقلة نفط وسفينة وناقلة غاز طبيعي مسال لإصابات بمقذوفات “غير محددة”.

ويُعدّ مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط العالمية محوريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي اندلعت قبل سبعة أشهر.

وتغلق إيران بشكل شبه كامل المضيق، بالألغام، أو باستهداف السفن التي تعبره من دون التنسيق معها، فيما تحاصر واشنطن الموانئ الإيرانية.