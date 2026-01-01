الشرطة: مقتل مواطن وإصابة آخر بإطلاق نار في الظاهرية جنوب الخليل

الخليل /سما/

أعلنت الشرطة والنيابة العامة، اليوم، مباشرة الإجراءات التحقيقية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 31 عاماً، إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق في ملابسات الحادثة، موضحاً أن النيابة العامة قررت التحفظ على جثمان المواطن وإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية أصولاً.

وكان مواطنان قد أصيبا، صباح اليوم، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين وسط مدينة الظاهرية، حيث جرى نقلهما بواسطة مركبات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن أحد المصابين يوسف محمود الحروب 31 عاما قد فارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة والبحث عن مطلقي النار، الذين لاذوا بالفرار من المكان.