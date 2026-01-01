مجزرة جديدة : 5 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بحي تل الهوا جنوب غربي غزة

غزة /سما/

استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، ظهر اليوم، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة مجلس الوزراء بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر محلية وشهود عيان.

وقالت المصادر إن طائرة إسرائيلية استهدفت المركبة بشكل مباشر أثناء وجودها في المنطقة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وسط حالة من الاستنفار بين طواقم الإسعاف والدفاع المدني التي هرعت إلى المكان لإخلاء الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وأظهرت المشاهد الأولية المتداولة من موقع الاستهداف أضراراً كبيرة في المركبة والمحيط القريب منها، فيما عملت طواقم الإنقاذ على انتشال الضحايا والتعامل مع آثار القصف. ولم تتضح على الفور هوية الشهداء أو طبيعة الجهة المستهدفة.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على عدة أحياء ومناطق داخل القطاع، مخلفة المزيد من الضحايا والدمار في البنية التحتية والممتلكات.

ومن المتوقع أن تصدر الجهات الرسمية والصحية في قطاع غزة تحديثات لاحقة بشأن الحصيلة النهائية للضحايا، في وقت تواصل فيه فرق الإسعاف والإنقاذ عملها في موقع الغارة.