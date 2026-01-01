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بدعم إماراتي..الإذاعة العبرية : "رفح الخضراء" تنتقل من التخطيط إلى التنفيذ

الأربعاء 30 سبتمبر 2026 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدعم إماراتي..الإذاعة العبرية : "رفح الخضراء" تنتقل من التخطيط إلى التنفيذ



غزة /سما/

ذكرت إذاعة عبرية يوم الأربعاء، بأنه رغم تصريحات المسؤولين الإسرائيليين باشتراط نزع سلاح حركة حماس قبل البدء في أي أعمال إعمار، وافق المستوى السياسي في إسرائيل على المضي قدمًا في مشروع لبناء حي سكن جديد شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة.

وقالت بأن المشروع المعرف باسم "رفح الخضراء"، على إنشاء منطقة سكنية تُدار وتحميها قوة متعددة الجنسيات خارج نطاق سيطرة حماس، لتستوعب عشرات الآلاف من سكان القطاع النازحين.

ودخل مقاولون مصريون يوم الثلاثاء إلى المنطقة الواقعة داخل ما يُعرف بـ «الخط الأصفر» تحت حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي وغطاء جوي لمراقبة الموقع، حيث أجروا عمليات مسح هندسية وقياسات ميدانية تمهيدًا لبدء أعمال البنية التحتية والمرحلة الأولى من الإنشاءات المقرر انطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بتمويل وإدارة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث صدرت الموافقات لدخول الفرق الهندسية المصرية عقب يوم واحد من زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات.

ولم يصدر تعقيب فوري من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رداً على طلبات التعليق حول هذه الخطوات.

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