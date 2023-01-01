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الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 74,032 شهيداو

الأربعاء 30 سبتمبر 2026 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 74,032 شهيداو



غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 74,032 شهيد والإصابات 175,142، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 9 شهداء بينهم 8 شهداء جدد وشهيدة متأثرة بجروها، و31 إصابة، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغت 1,431، فيما بلغ عدد الإصابات 5,026، إضافة إلى انتشال جثامين 834 شهيدًا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، وسط استمرار سقوط الشهداء والجرحى، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

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