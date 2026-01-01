  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بريطانيا تهدد بتوسيع مقاطعة المستوطنات: خطوات كبيرة تلوح في الأفق

الأربعاء 30 سبتمبر 2026 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تهدد بتوسيع مقاطعة المستوطنات: خطوات كبيرة تلوح في الأفق



لندن/وكالات /

أعلنت المملكة المتحدة تغييرا في قواعد اللعبة تجاه إسرائيل، وتهدد بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات، وعلى عكس دول أخرى، تتخذ بريطانيا خطوة أبعد، إذ تستهدف أيضا الخدمات بما في ذلك القطاع المالي.

كان مؤتمر حزب العمال هذا الأسبوع بمثابة منصة تُعيد من خلالها الحكومة البريطانية الجديدة صياغة سياستها تجاه إسرائيل. وفي يوم الاثنين، مثّل وزير الخارجية المُعيّن حديثا، إد ميليباند، أمام أعضاء الحزب، مُقدّما خطابا حاسما.

ففي أحد أكثر الخطابات انتقادا لإسرائيل منذ عقود، أوضح ميليباند أن قواعد اللعبة بين المملكة المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد تغيّرت جذريا.

قال: "أودّ أن أقول لملايين الناس في بلدنا وخارجه ممن تأثروا بمعاناة الشعب الفلسطيني: لقد سمعناكم، كنتم على حق"، في ما وُصف بأنه تراجع عن سياسة حزب العمل. ثم خاطب الحكومة الإسرائيلية مباشرة قائلا: "عندما يتعلق الأمر بمحاولة تقويض حل الدولتين، فإن هذا الحزب، وهذه الحكومة، يقولان بوضوح: لن ندعكم تنجحون".

أوضح ميليباند، أن "نهجنا قد تغير بشكل جذري تحت قيادة آندي (بورنهام، رئيس الوزراء البريطاني)... نحن نلتزم بكلماتنا: سنحظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية وسنعطل خطوط إمداد النظام المالي البريطاني ونظام البناء ونظام الخدمات إلى المستوطنات غير الشرعية".

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يلوّح بالتصعيد.. وإسرائيل تستعد لعملية عسكرية واسعة في غزة

«توحيد السلاح وإنهاء الانقلاب»... عباس يضع 7 محددات للمصالحة الفلسطينية

تهديد غير مسبوق.. الاحتلال يرفع سقف المواجهة ويستهدف قيادة حماس بالخارج

مفاجأة سياسية مدوية.. هل يجتمع دحلان والبرغوثي في قائمة واحدة؟"

مجزرة جديدة في جباليا.. 4 شهداء وحصيلة اليوم ترتفع إلى 9

ضغوط تتزايد على إسرائيل.. بريطانيا تجمّد أكثر من 80 ترخيصًا لتصدير الأسلحة

قطر: نتنياهو مجرم حرب ولا مبرر للرد الإسرائيلي على غزة

الأخبار الرئيسية

IMG_7145

إسرائيل تتحدث عن "كارثة كبرى تم تفاديها".. تطورات صادمة في حادث طائرة فلاي دبي ومحاولة اسقاطها..

تحذير أممي: غزة تواجه أزمة إنسانية معقدة والضفة الغربية على وقع مخاوف متصاعدة من التهجير

«الوضع مستحيل».. تفاصيل صادمة من مفاوضات أمريكا وإيران تكشف اقتراب مواجهة جديدة

IMG_7139

لمطالب المساءلة.. الشيوخ الأمريكي يسقط مشروع قانون للتحقيق في جرائم إسرائيل والمستوطنين بالضفة الغربية

بعد لقاء الاثنين أمس ..لابيد يفضح تناقض وكذب نتنياهو بشأن تحذيرات الانتخابات