الإحصاء الفلسطيني : انكماش اقتصاد الضفة بـ 4% وتراجع الناتج المحلي الإجمالي

رام الله /سما/

أعلن الإحصاء الفلسطيني، اليوم، النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني من عام 2026، مبينا تسجيل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وذلك جراء التبعات الاقتصادية المتواصلة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت التقديرات الأولية أن هذا التراجع جاء مدفوعاً بشكل أساسي بانكماش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 4%، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي فيها 2,860 مليون دولار أمريكي، مقابل 152 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

تراجع أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية طال التراجع في القيمة المضافة أغلب القطاعات الحيوية في فلسطين، وتصدّرت القطاعات التالية نسب الانخفاض:

قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك: هبط بنسبة 15%.

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين: تراجعت بنسبة 13%.

قطاع الإنشاءات: انخفض بنسبة 6%.

قطاع التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء: سجل تراجعاً بنسبة 3%.

مؤشرات نصيب الفرد من الناتج المحلي وانعكست هذه التطورات على مستوى معيشة الأفراد، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة بنسبة 3% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، ليبلغ 552 دولاراً أمريكياً.

وعلى المستوى الإقليمي، تراجع نصيب الفرد في الضفة الغربية بنسبة 6% مقارنة بالفترة المقابلة، فيما أظهرت البيانات ارتفاعاً إحصائياً في نصيب الفرد بقطاع غزة بنسبة 105%، وهو ما يعود بالأساس إلى انخفاض مستوى القيمة المباشرة لأساس المقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي جراء ظروف الحرب.