طقس فلسطين : الحرارة أدنى من معدلها العام وأمطار متفرقة في بعض المناطق

رام الله /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في باقي المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.