لمطالب المساءلة.. الشيوخ الأمريكي يسقط مشروع قانون للتحقيق في جرائم إسرائيل والمستوطنين بالضفة الغربية

واشنطن/سما/

صوّت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين تقريبًا لصالح مشروع قانون يُلزم إدارة ترامب بتقديم تقرير عن حقوق الإنسان بشأن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك التحقيق في مقتل مواطنين فلسطينيين أمريكيين.

إلا أن مشروع القانون رُفض في نهاية المطاف بتصويت 51 مقابل 47، وكان السيناتور جون بيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوّت ضده.

ويعكس هذا التصويت تزايد رغبة الحزب في الضغط من أجل اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، إلى جانب مشاريع قوانين جديدة من كبار الديمقراطيين لفرض عقوبات على بناء المستوطنات.

وقال السيناتور كريس فان هولين، مُقدّم مشروع القانون: "من مسؤوليتنا ضمان التزام متلقّي أموال دافعي الضرائب بقوانيننا وقيمنا".