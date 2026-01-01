مصدر أمني إسرائيلي ينفي لقاء نتنياهو برئيس أركان حفتر في الإمارات

القدس المحتلة/سما/

نفى مصدر أمني إسرائيلي ما ورد في تقارير عن عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاءً مع صدام حفتر، رئيس أركان القوات التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا، خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال المصدر، وفق ما أوردته صحيفة إسرائيلية، إن نتنياهو التقى خلال زيارته فقط رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مشيرًا إلى أن وجود طائرات تابعة لمسؤولين من دول أخرى في مطار أبوظبي لا يعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد لقاءات معهم.

وكان تقرير صادر عن موقع إيطالي قد أثار جدلًا في إسرائيل بعدما أشار إلى وصول طائرة مرتبطة بحفتر إلى الإمارات بالتزامن مع وصول طائرة نتنياهو، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن احتمال عقد لقاء بين الجانبين.

وتأتي هذه التقارير بعد تأكيد مصادر إسرائيلية أن نتنياهو زار أبوظبي والتقى محمد بن زايد، فيما قالت تقارير أخرى إن مباحثات اللقاء تناولت ملفات إقليمية وأمنية، بينها إيران والتهديد الحوثي والتنسيق في المنطقة.