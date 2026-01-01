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بعد لقاء الاثنين أمس ..لابيد يفضح تناقض وكذب نتنياهو بشأن تحذيرات الانتخابات: "لا تثيروا الذعر" بين الجمهور الاسرائيلي

الأربعاء 30 سبتمبر 2026 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد لقاء الاثنين أمس ..لابيد يفضح تناقض وكذب نتنياهو بشأن تحذيرات الانتخابات: "لا تثيروا الذعر" بين الجمهور الاسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

بعد اجتماع تحديث الوضع الأمني مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صرّح زعيم المعارضة يائير لابيد بأن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للانتخابات، ولا داعي لإثارة الذعر بين الناس. 

وقال مكتب نتنياهو عقب الاجتماع: "قدّم التقرير الاستخباراتي تحذيرات مفصلة بشأن هجمات محتملة على جبهات مختلفة قبيل الانتخابات".

وقال لابيد إنه لن ينتهك سرية المعلومات المُحدَّثة، لكنه أضاف: "يجب أن تأتي المعلومات المُحدَّثة بشأن التهديدات من السلطات المختصة، من الجيش الإسرائيلي، ومن جهاز الأمن العام (الشاباك)، وليس من حساب تويتر لسياسي يخوض حملة انتخابية". 

ووفقا له، "قبل تنصيبه في أكتوبر، لم يستجب نتنياهو لأي تحذير، وقبل 28 يوما من الانتخابات، انشغل فجأة بالترهيب".

وقال: "إذا كان نتنياهو قلقاً للغاية بشأن الوضع الأمني، فليُجنّد الـ 15 ألفاً من المتشددين الأرثوذكس الذين يغيبون عن الجيش الإسرائيلي".

وقال لابيد أيضاً إنه طالب رئيس الوزراء بعقد اجتماع مشترك مع رئيس الشاباك، "المسؤول قانوناً عن حماية الديمقراطية"، ومع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نعوم سولبرغ، "لضمان إطلاع الجميع وتنسيق جهودهم قبل الانتخابات". ولم تتم دعوة سولبرغ إلى الاجتماع الليلة، على الرغم من طلب لابيد.

وكان نتنياهو قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو صُوّر في قاعدة تل نوف الجوية، حذّر فيه من هجوم محتمل على إسرائيل في الأسابيع المقبلة. وقال نتنياهو: "هناك مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبيل الانتخابات".

أبدى الجيش الإسرائيلي استغرابه من البيان. وأفادت مصادر عسكرية با أن الموضوع لم يُطرح في المناقشات الأخيرة، وأنه "لم تظهر حتى الآن أي معلومات ملموسة وموثوقة تربط بشكل مباشر بين يوم الانتخابات والتصعيد".

من جهة أخرى، قال المقربون من نتنياهو إن البيان صدر عقب تحذير محدد، وليس بسبب تهديد عام.

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