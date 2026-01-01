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قطر: نتنياهو مجرم حرب ولا مبرر للرد الإسرائيلي على غزة

الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: نتنياهو مجرم حرب ولا مبرر للرد الإسرائيلي على غزة



الدوحة/وكالات /

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، إن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول كان «مجزرة» وأكد إدانته، لكنه قال إنه لا يرى أي مبرر للرد الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مجرم حرب»، أجاب آل ثاني بالإيجاب، قائلاً إن ما ارتُكب في غزة يرقى إلى جرائم حرب، وإن المسؤول عنها يجب أن يُحاسب.

وتأتي تصريحات المسؤول القطري في ظل استمرار الخلاف بين الدوحة والحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب في غزة ودور قطر في الوساطة بين إسرائيل وحماس.

وكان آل ثاني قد انتقد في مقابلات سابقة ما وصفه بأنه عرقلة للجهود الرامية إلى تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة، فيما ترفض الدوحة الاتهامات الإسرائيلية بأنها قدمت دعماً للجانب العسكري لحماس.

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