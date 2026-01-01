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مفاجأة سياسية مدوية.. هل يجتمع دحلان والبرغوثي في قائمة واحدة؟"

الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة سياسية مدوية.. هل يجتمع دحلان والبرغوثي في قائمة واحدة؟"



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر مقربة من القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان لـ«يديعوت أحرونوت» إن تحركات تجري لتشكيل ائتلاف فلسطيني واسع، استعدادًا للانتخابات المرتقبة في السلطة الفلسطينية وقطاع غزة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب المصادر، فإن أحد أبرز مكونات الترتيبات المطروحة يتمثل في إدراج اسم الأسير القيادي في فتح مروان البرغوثي ضمن القائمة الفلسطينية الموحدة، في خطوة تهدف إلى تشكيل إطار سياسي واسع يمكن أن يحظى، وفق المصادر، بقبول ودعم أميركي وإقليمي.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير عن مساعٍ لتشكيل قائمة انتخابية فلسطينية موحدة تضم أطرافًا وشخصيات من قوى سياسية مختلفة، وسط حديث عن إعادة ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني قبيل الانتخابات.

وتبقى هذه المعلومات في إطار ما نقلته مصادر مقربة من دحلان، ولم يتضح حتى الآن بشكل مستقل الشكل النهائي للائتلاف أو آلية إدراج البرغوثي فيه.

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