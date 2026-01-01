الجهاد الإسلامي: تحالف انتخابي يضم حماس ودحلان لخوض الانتخابات عبر قائمة وطنية

وكالات /سما/

أعلن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اتفقتا على تشكيل تحالف انتخابي مع القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، في خطوة غير مسبوقة تأتي مع اقتراب الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

وقال الهندي إن التحالف سيدعم قائمة وطنية موحدة يمكن أن تضم شخصيات مستقلة، بدل خوض الانتخابات بقوائم فصائلية منفصلة، مشيرًا إلى أن الجهاد الإسلامي لن يطرح مرشحين باسمه بشكل مباشر، وإنما سيدعم القائمة التي يتم التوافق عليها.

ويأتي الإعلان بعد سلسلة لقاءات واتصالات جرت في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي في حركة فتح بقيادة محمد دحلان، إلى جانب شخصيات وقوى فلسطينية أخرى، لبحث تشكيل قائمة وطنية واسعة لخوض انتخابات المجلس التشريعي.