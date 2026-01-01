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مجزرة جديدة في جباليا.. 3 شهداء وحصيلة اليوم ترتفع إلى 7 منذ الفجر

الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة جديدة في جباليا.. 3 شهداء وحصيلة اليوم ترتفع إلى 7 منذ الفجر



غزة /سما/

أعلنت المصادر الطبية  الفلسطينية اليوم الثلاثاء  عن ارتفاع اعداد الشهداء منذ فجر اليوم ل٧ شهداء  في  مناطق متفرقة بغزة.

أفادت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي، باستشهاد ٣ مواطنين وإصابة سبعة آخرين، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم حلاوة  بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الطبية، أن الشهداء وهم احمد النجار ،احمد جمعة ،احمد حمودة  والمصابين وصلوا إلى المستشفى عقب الاستهداف، فيما باشرت الطواقم الطبية تقديم الرعاية اللازمة للجرحى. 

وكانت المصادر الطبية اعلنت عن استشهاد السيدة رانيا سعد متأثرة بجراحها في رفح  بالاضافة لاستشهاد مواطنين بينهم قائد لواء الشمال بكتائب القسام في قصف شقة سكنية بشارع النصر ،بالاضافة لمواطن بدير البلح .

ويأتي ذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط أوضاع إنسانية وصحية صعبة ونقص حاد في الإمكانات الطبية.

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