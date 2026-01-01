مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى وسط اعتداءات في المدينة المقدسة

القدس المحتلة/سما/

اقتحم 966 مستعمرا إرهابيا، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية وأغانٍ جماعية وتصفيقًا.

وأوضحت محافظة القدس أن الاقتحامات جاءت في اليوم الرابع مما يسمى "عيد العرش" اليهودي، مشيرة إلى أن المستعمرين الارهابيين أدوا طقوسهم في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.

وأضافت أن المستعمرين اعتدوا على المواطنين بالضرب والسحل في منطقة باب العامود، ونشروا مقاطع مصورة توثق اعتداءاتهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

من اقتحام المستعمرين لمنطقة باب المغاربة

وتأتي الاقتحامات بالتزامن مع تشديد سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم.

وشهد أيلول/سبتمبر الجاري اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، كان آخرها أمس الاثنين، بمشاركة 1731 مستعمرًا.

وبحسب معطيات محافظة القدس، فقد اقتحم أكثر من 40,661 مستعمرًا المسجد الأقصى منذ بداية العام وحتى نهاية آب/أغسطس 2026، فيما بلغ عدد قرارات إبعاد المقدسيين عن المسجد نحو 800 قرار منذ بداية العام وحتى أوائل أيلول/سبتمبر الجاري.