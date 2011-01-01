صحيفة إيطاليا : نتنياهو يلتقي نجل حفتر في الإمارات

روما /وكالات /

كشفت صحيفة "إل فوليو" الإيطالية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى صدام حفتر، نجل قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن صدام حفتر وصل إلى الإمارات بعد نحو 20 دقيقة من وصول نتنياهو، في وقت سبق أن تحدثت تقارير عن لقاءات بين حفتر ومسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، كما زُعم عام 2021 أن طائرة تابعة له هبطت في مطار بن غوريون.

وتأتي هذه التقارير في ظل اتصالات إسرائيلية سابقة مع أطراف ليبية. ففي عام 2023، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إيلي كوهين عن لقائه بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، التي كانت محسوبة على المعسكر المناهض لحفتر، قبل أن تُقال من منصبها.

ويفرض خليفة حفتر نفوذه على مناطق واسعة في شرق ليبيا منذ أكثر من عقد، في ظل انقسام سياسي وعسكري مستمر في البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

ومنذ عام 2014، انقسمت ليبيا بين سلطات متنافسة في الشرق والغرب، مع تمركز الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، مقابل سلطة في شرق البلاد مقرها بنغازي، وحظيت الأطراف المتنافسة بدعم قوى إقليمية ودولية مختلفة، بينها تركيا وقطر من جهة، ومصر والإمارات وروسيا وفرنسا من جهة أخرى.

وكان نتنياهو قد زار الإمارات، الأحد، حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحضور رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس جهاز الموساد والسكرتير العسكري والمستشار السياسي.

وقال مكتب نتنياهو إن الزيارة هدفت إلى "تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة التحديات الإقليمية"، فيما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن نتنياهو طلب من بن زايد خلال اللقاء نفي التقارير التي تحدثت عن تحذيره مسبقاً بشأن هجوم السابع من أكتوبر.