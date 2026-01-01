الفلسطينون يشيعون رفات عشرات الشهداء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

شيع الفلسطينيون جثامين شهداء انتشلوا من تحت الركام من مستشفى العودة إلى مقبرة القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد انتشالهم من تحت أنقاض مبنى عمارة المهندسين، حيث ظلوا مدفونين تحت الركام منذ بداية الحرب.

وقال مطلق أبو نبهان، أحد ذوي الشهداء، في مقابلة لمعا إنه فقد والدته وشقيقيه وزوجتيهما وأبنائهما، وإنه كان ينتظر منذ فترة طويلة هذه اللحظة لدفنهم ووجود قبور لهم يتمكن من زيارتها.

من جانبه، قال العميد رامي العايدي، مدير جهاز الدفاع المدني في المحافظة الوسطى، إن طواقم الدفاع المدني بدأت منذ الخامس من الشهر الجاري العمل على إزالة الركام من عمارة المهندسين، واستمرت عمليات البحث والانتشال 24 يومًا، وأسفرت عن انتشال 43 جثمانًا.

وأضاف العايدي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفّرت آليةً للمساعدة في عمليات الحفر وانتشال الجثامين، مؤكدًا أن طواقم الدفاع المدني تواصل العمل بكل طاقتها رغم محدودية الإمكانات.

وأشار إلى أن عمليات الانتشال تُنفَّذ ضمن عدد ساعات محدد، مطالبًا بزيادة الساعات المخصصة للعمل، إلى جانب توفير المعدات والأدوات اللازمة لجهاز الدفاع المدني، بما يمكّنه من مواصلة عمليات البحث وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض.

وتتواصل عمليات البحث وإزالة الركام في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في ظل الحاجة إلى معدات متخصصة وقدرات أكبر للتعامل مع حجم الدمار وانتشال جثامين من لا يزالون تحت الأنقاض.