نتنياهو يلوّح بالتصعيد.. وإسرائيل تستعد لعملية عسكرية واسعة في غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 12 العبرية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بأن إسرائيل تتجه نحو تنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة إذا لم ينجح الضغط العسكري المكثف في تغيير سلوك حركة حماس، مشيرةً إلى أن المؤسسة الأمنية ترى أن الخيار العسكري الشامل قد يصبح أمراً لا مفر منه.

ووفقاً للقناة، تمكن الجيش الإسرائيلي خلال الشهر والنصف الماضيين من تصفية أكثر من 60 قيادياً في حركة حماس، بينهم شخصيات كانت مسؤولة عن إدارة وتحويل الأموال إلى قطاع غزة.وأضافت المصادر الأمنية أن حماس تسعى إلى دفع إسرائيل نحو رد عسكري على ما تصفه تل أبيب بانتهاكات للاتفاق القائم، بهدف إفشاله وتحميل إسرائيل مسؤولية انهياره أمام الوسطاء والمجتمع الدولي.وتأتي هذه التقديرات بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها، مشدداً على أن حكومته لن تتراجع أمام الضغوط الدولية.

كما قال إنه سيستخدم المنابر الدولية لـ"عرض الحقيقة بشأن العمليات الإسرائيلية والدفاع عن الجنود الإسرائيليين"، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للحرب في غزة.

وتشير هذه التصريحات، إلى جانب التقديرات الأمنية الأخيرة، إلى استمرار التوجه الإسرائيلي نحو تصعيد الضغط العسكري على حركة حماس، مع إبقاء خيار العملية العسكرية الواسعة مطروحاً بقوة في حال تعثر المسارات القائمة.وة في حال تعثر المسارات القائمة.