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هجوم في هرمز وخسائر أمريكية.. 38 جريحًا في صفوف القوات الأمريكية بالشرق الأوسط

الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم في هرمز وخسائر أمريكية.. 38 جريحًا في صفوف القوات الأمريكية بالشرق الأوسط



وكالات /سما/

كشفت صحيفة ميليتري تايمز الأمريكية عن إصابة 38 عسكريًا أمريكيًا، بينهم 29 بحارًا و9 من عناصر مشاة البحرية (المارينز)، خلال العمليات العسكرية والمواجهات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال شهر سبتمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أمريكية أن جميع البحارة المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وعادوا إلى أداء مهامهم العسكرية، في حين تعكس هذه الأرقام حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الأمريكية المنتشرة في الخليج والبحر الأحمر، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وفي إطار تحديث آلية تصنيف الخسائر، أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الوفيات التي كانت مُسجلة سابقًا ضمن فئة "عملية ملحمة الغضب" تحت تصنيف أوسع هو "العمليات ما وراء البحار"، فيما أوضح مسؤول دفاعي للصحيفة أن هذه الخسائر تُصنّف ضمن العمليات الخارجية للقوات الأمريكية.

ورفضت البحرية الأمريكية الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بظروف إصابة البحارة وعناصر المارينز خلال تلك العمليات.

في المقابل، أفادت شبكة إن بي سي نيوز، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، بأن ثمانية من أصل تسعة عناصر من مشاة البحرية أصيبوا إثر هجوم بصاروخ كروز إيراني استهدف السفينة التي كانوا على متنها في مضيق هرمز. ووصفت الإصابات بأنها طفيفة، وتراوحت بين استنشاق الدخان واحتمال التعرض لارتجاجات خفيفة.

وأكد مسؤول في البحرية الأمريكية أن جميع البحارة الـ29 المصابين عادوا إلى الخدمة الفعلية بعد استكمال العلاج والتعافي.

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