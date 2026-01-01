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إسرائيل تغتال عز الدين البيك قائد لواء الشمال في كتائب القسام وسط مدينة غزة

الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تغتال عز الدين البيك قائد لواء الشمال في كتائب القسام وسط مدينة غزة



غزة /سما/

استشهد فلسطينيان بينهم قائد لواء الشمال في كتائب القسام وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، جراء غارات جوية وإطلاق نار استهدفا مدينة غزة ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو وكاتس اعلنا في بيان مشترك اغتيال قائد لواء شمال غزة في حماس عز الدين البيك وقد نجا من محاولة اغتيال سابقة.

وشهد القطاع منذ ساعات الفجر سلسلة هجمات شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا، وإطلاق نار من آليات عسكرية، إلى جانب عمليات تفجير ونسف طالت منازل ومنشآت مدنية في مناطق متفرقة.

وفي مدينة غزة، أسفر قصف جوي استهدف شقة سكنية مأهولة في حي النصر غرب المدينة عن استشهاد فلسطينيين اثنين بينهم عز الدين البيك قائد لواء الشمال في كتائب القسام ومهند ابو فول وإصابة آخرين، بينهم أطفال. كما شنت الطائرات الحربية عدة غارات على المنطقة ذاتها خلال ساعات الفجر الأولى.

وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد فلسطيني إثر إطلاق نار استهدف المنطقة الشرقية للمدينة، بالتزامن مع عمليات قصف مدفعي ونسف للمباني في محيطها الشرقي.

كما تعرضت المناطق الشمالية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة لقصف مدفعي، تزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وما يرافقها من خسائر بشرية وأضرار واسعة في الممتلكات والبنية التحتية.

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