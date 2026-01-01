إصابات وإحراق منازل.. الاحتلال والمستوطنون يوسّعون هجماتهم ويشدّدون الخناق على الضفة والقدس

رام الله /سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس وشنوا حملة من الاعتقالات والاستيلاء على الممتلكات، وتشديد الإغلاقات والإجراءات العسكرية على الحواجز، فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم، واقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وسرقة محاصيل الزيتون.

ففي بلدة قباطية، جنوب جنين، أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن والفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، التي انتشرت في عدد من أحيائها واحتجزت عددا من الشبان.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن قوات الاحتلال احتجزت الشاب المصاب، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه لعدة دقائق، قبل أن تسمح لها بنقله إلى المستشفى.

وفي قرية الجانية غرب رام الله، استولت قوات الاحتلال على منزل المواطن شكري بدوان دار يوسف، بعد اقتحام القرية ومداهمة المنزل وإجبار أفراد العائلة على مغادرته.

كما استولت القوات على جواز سفر برازيلي عائد للمواطن شكري دار يوسف، وفق المصادر الفلسطينية.

وفي رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة بين الأحياء السكنية.

أما في الخليل، فأغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية، وشددت إجراءاتها على الحواجز والبوابات المؤدية إليه، كما أغلقت عددا من أسواق البلدة القديمة.

ونصبت القوات حواجز عسكرية، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، فيما اقتحمت موقع البرج الأثري في بلدة السموع، وبئر حرم الرامة، لتأمين اقتحامات المستعمرين.

وفي أريحا، أغلقت قوات الاحتلال بالسواتر الترابية الطرق الفرعية المؤدية إلى مخيم عقبة جبر من جهتي وادي القلط والمرشحات.

وفي القدس، أغلقت قوات الاحتلال باب المغاربة، بعد اقتحام 1731 مستعمرا باحات المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام "عيد العرش" اليهودي، وأداء طقوس تلمودية، وإدخال ما يسمى "القرابين النباتية".

كما أغلقت طرق مؤدية إلى البلدة القديمة، من بينها شارع باب الأسباط، فيما تجمع مئات المستعمرين في وادي الربابة لأداء صلوات احتفالية.

وفي حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس، شهدت حركة المواطنين تأخيرا لساعات طويلة، نتيجة الإجراءات العسكرية المشددة، وإعاقة دخول حافلات الخدمات والمعلمين.