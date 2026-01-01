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طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً بوجه عام ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية.

وأضافت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبيًا في المناطق الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ومعتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ومعتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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