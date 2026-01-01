ياسر عباس يبحث مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية كندا–فلسطين التطورات في فلسطين وسبل تعزيز الدعم الكندي

أوتاوا /سما/





بحث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات الخارجية والممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، ياسر عباس، مع عضو البرلمان الكندي عن الحزب الليبرالي ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية كندا–فلسطين، النائبة سلمى زاهد، آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين.

واستعرض عباس خلال اللقاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتصاعد اعتداءات وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، والاوضاع الكارثية في قطاع غزة وما يرافق ذلك من إجراءات تهدف إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني وتهديد إمكانية تحقيق السلام والاستقرار.

كما تناول التداعيات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للسنة الخامسة على التوالي، إضافة إلى أزمة تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية للسنة الثالثة على التوالي، مما أدى إلى خسائر مالية واقتصادية للسلطة الفلسطينية تتعدى ال ١٢ مليار دولار محذرًا من انعكاسات هذه الأوضاع على الاقتصاد الفلسطيني والاستقرار المالي، في ظل التدهور المتواصل للأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتحدث عن أهمية إجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، خاصة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية. وشدد عباس على أهمية توحيد الجهود الفلسطينية وتعزيز المشاركة الوطنية بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني يمثل أهمية خاصة في الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصون مكوناتها الوطنية والسياسية والشعبية.

كما طالب برفع مستوى تمثيل فلسطين من ممثليه إلى مستوى سفاره و ذلك كنتيجه لإعتراف كندا الصريح بدولة فلسطين .

من جانبها، أكدت النائبة سلمى زاهد أهمية مواصلة كندا دعم الشعب الفلسطيني، وبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز هذا الدعم، ومواصلة العمل البرلماني والتنسيق بشأن القضايا ذات الأولوية.

كما جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الفلسطينية–الكندية، ومواصلة التواصل والتنسيق مع مجموعة الصداقة البرلمانية كندا–فلسطين، بما يسهم في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وكندا.