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خامنئي : القوات الأمريكية لم تتمكن من التقدم إلى ما بعد بحر العرب بسبب الضربات “المؤلمة” التي تلقتها

الإثنين 28 سبتمبر 2026 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي : القوات الأمريكية لم تتمكن من التقدم إلى ما بعد بحر العرب بسبب الضربات “المؤلمة” التي تلقتها



سما / وكالات /

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية لم تتمكن من التقدم إلى ما بعد بحر العرب، بسبب ما وصفها بـ”الضربات المؤلمة” التي تلقتها من القوات الإيرانية وحماة مضيق هرمز.
وأضاف خامنئي، في تصريحات رسالة له، نشرتها وكالة “تسنيم”، أن “بحر العرب سيخلو قريبًا من القوات الأمريكية”، مؤكدًا أن المرحلة التي يتمنى أعداء إيران عودتها “قد ولّت ولن تعود أبدًا”، على حد قوله.
وأشار المرشد الإيراني إلى أن بعض الأطراف تعتبر إيران “القوة العظمى الرابعة في العالم”، مضيفًا أن بلاده، وفق ما وصفه بـ”الحسابات الإلهية”، والتي تتمسك بالحق، هي “القوة الأولى في العالم”.
يذكر أنه في 28 شباط/ فبراير 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل استهداف مواقع في إيران، وردت إيران بهجمات مماثلة.

وفي منتصف حزيران/ يونيو، وقعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال العدائية، لكنهما تبادلتا الضربات مجددًا بعد فترة وجيزة.
وفي الوقت الحالي، لا يزال الصراع دون تسوية نهائية، ورغم توقف المعارك المباشرة بين الطرفين، فإن الولايات المتحدة تعتمد الآن على الضغط الاقتصادي ضد إيران.
وأدى التصعيد حول إيران، إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز من الخليج، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية في معظم دول العالم.

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