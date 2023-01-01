"صحراء من الركام".. صور أقمار صناعية حديثة تكشف المشهد الصادم للدمار في قطاع غزة

غزة /سما/

أظهرت تحديثات لصور أقمار صناعية عبر خرائط “غوغل” الاثنين، الحجم الحقيقي للدمار الشامل الذي أحدثته الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وكشفت المشاهد الجوية عن اختفاء أحياء سكنية بأكملها وتحول مساحات عمرانية واسعة إلى طبقات من الأنقاض والركام.

وتبين الصور المحدثة تحولا جذريا في النسيج العمراني؛ إذ لم يقتصر الدمار على استهداف مبانٍ منفردة، بل امتد ليمحو مربعات سكنية كاملة تاركا فراغات هائلة في المناطق التي كانت تضج بالحياة قبل العدوان.

وتكتسب هذه الصور أهمية خاصة في إظهار حجم الدمار على مستوى الأحياء والمربعات السكنية، إذ تتيح مقارنة المشهد العمراني الحالي بما كان عليه قبل الإبادة، وتظهر مدى اتساع المناطق التي تعرضت للتدمير.

وتأتي هذه المشاهد في وقت لا تزال فيه آثار الدمار تهدد حياة الفلسطينيين، حتى بعد وقف إطلاق النار.

فمنذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، انهارت عشرات المباني المتضررة من القصف على رؤوس ساكنيها، ويواجه المواطنون شحا في أماكن الإيواء، مع استمرار منع إدخال المنازل المؤقتة “الكرفانات”.

ولا يقتصر الخطر على المباني التي دمرت بالكامل، إذ خلف القصف آلاف المنشآت المتصدعة أو المتضررة بشدة، ما يزيد مخاطر انهيارها، ولا سيما مع تعرضها للأمطار والرياح والعوامل الجوية.

ووفق تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق صدر في فبراير/ شباط الماضي، ألقي على قطاع غزة خلال نحو عامين أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات.

وأشار التقرير إلى إلقاء نحو 6 آلاف قنبلة على القطاع بين 7 و12 أكتوبر 2023 وحدها، وتدمير أكثر من 12 ألفا و600 منزل.

وبحسب تقييم بالأقمار الصناعية لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية “يونوسات”، تضرر حتى 16 يونيو/ حزيران 2026 نحو 201 ألفا و290 مبنى، بما يعادل 82 بالمئة من مباني القطاع.

وتشمل الحصيلة 134 ألفا و422 مبنى مدمرا، و13 ألفا و848 متضررا بشدة، و28 ألفا و96 متضررا بدرجة متوسطة، و24 ألفا و924 يحتمل تعرضها لأضرار، إضافة إلى نحو 328 ألفا و627 وحدة سكنية متضررة.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 175 ألف مصاب، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.