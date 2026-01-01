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الخارجية الفلسطينية تدين الابتزاز الإسرائيلي للدبلوماسية الهولندية وتطالب بموقف دولي موحد

الإثنين 28 سبتمبر 2026 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تدين الابتزاز الإسرائيلي للدبلوماسية الهولندية وتطالب بموقف دولي موحد



رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى دولة فلسطين، بما فيها القدس، وما يترتب عليها من معيقات أمام أداء مهامهم الدبلوماسية.

وتؤكد دولة فلسطين إن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في ارض دولة فلسطين المحتلة، وانه لا سيادة لإسرائيل على أي بقعة من ارض دولة فلسطين، وتعبر في ذات الوقت عن رفضها لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول للتأثير على مواقفها العادلة والشجاعة، ولتقليص الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين لتمرير جرائمها دون شهود.

وتشيد دولة فلسطين بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة فلسطين وهولندا، وتشدد على دعمها لمواقف هولندا وغيرها من الدول التي بدأت باتخاذ خطوات عملية لحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحماية الأرض والشعب، وحماية حل الدولتين من تغول الاستيطان الاستعماري واتخاذ ما يلزم من إجراءات، استنادا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، والفتاوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بهذا الشأن.

وتدعو الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته للوقوف بشكل مشترك وعدم ترك الدول والمؤسسات الدولية وحيدة في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدها وضد دبلوماسييها والعاملين فيها في دولة فلسطين المحتلة.

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