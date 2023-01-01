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الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 74,022 شهيداً

الإثنين 28 سبتمبر 2026 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 74,022 شهيداً



غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم الإثنين، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 74,022 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 

175,980، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 شهداء و19 إصابة، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغت 1,421، فيما بلغ عدد الإصابات 4,983، إضافة إلى انتشال جثامين 834 شهيدًا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، وسط استمرار سقوط الشهداء والجرحى، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

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