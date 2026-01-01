إسرائيل تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسبانية بعد تصريحات لوزيرة إسبانية دعت إلى «فلسطين حرة من البحر إلى النهر»

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، القائمة بأعمال السفارة الإسبانية في تل أبيب لجلسة توبيخ رسمية، احتجاجاً على تصريحات أدلت بها وزيرة الشباب والأطفال الإسبانية، سيرا ريغو، اعتبرتها إسرائيل «معادية للسامية» وتنطوي على إنكار حقها في الوجود.

وجاء الاستدعاء عقب مشاركة الوزيرة الإسبانية في فعالية بالعاصمة مدريد، دعت خلالها إلى إقامة «فلسطين حرة من البحر إلى النهر»، كما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة، وطالبت بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، وحثت الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية الشراكة معها.

وأثارت تصريحات ريغو ردود فعل غاضبة في إسرائيل، حيث اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن الشعار الذي استخدمته الوزيرة يتجاوز دعم الدولة الفلسطينية ليحمل دلالات تنكر وجود إسرائيل. كما رأت أن صدور مثل هذه المواقف عن عضو في الحكومة الإسبانية يفاقم التوتر القائم أصلاً بين البلدين.

من جانبها، هاجمت القائمة بأعمال إسرائيل في مدريد دانا إرليخ تصريحات الوزيرة الإسبانية، ووصفتها بأنها تعكس خطاباً معادياً لإسرائيل. وقالت إن «إسبانيا ليست معادية للسامية، لكن هذه الوزيرة كذلك»، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تسهم في تأجيج العداء ضد الإسرائيليين واليهود.

كما أصدرت السفارة الإسرائيلية في مدريد بياناً انتقدت فيه تصريحات ريغو بشدة، ووصفتها بأنها «خطاب كراهية»، مؤكدة أن من غير المقبول أن يدعو مسؤول حكومي في دولة أوروبية إلى مواقف تعتبرها إسرائيل تشكيكاً بشرعيتها وحقها في الوجود.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين مدريد وتل أبيب منذ اندلاع الحرب في غزة. وتعد حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أكثر الحكومات الأوروبية انتقاداً للسياسات الإسرائيلية، إذ سبق لها الاعتراف بدولة فلسطين والمطالبة باتخاذ خطوات أوروبية أكثر تشدداً تجاه إسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في القطاع.

ويرى مراقبون أن استدعاء القائمة بالأعمال الإسبانية يمثل حلقة جديدة في سلسلة الأزمات الدبلوماسية المتبادلة بين البلدين، في وقت تتزايد فيه الخلافات بشأن الحرب في غزة ومستقبل التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.