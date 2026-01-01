هجوم إيراني مفاجئ يشعل التوتر في هرمز.. إصابات بين جنود أمريكيين على متن سفينة

وكالات /سما/

كشف 3 مسؤولين أمريكيين أن 8 من أفراد مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، بينهم ضابط و7 مجندين، أُصيبوا في هجوم صاروخي إيراني استهدف سفينتهم أثناء عبورها مضيق هرمز. حسب قناة سي بي أن نيوز.

وبحسب التقارير الاستخبارية، نُفذ الهجوم بصاروخ كروز مضاد للسفن، وأسفر عن تعرض الجنود لاستنشاق الدخان وإصابات رضية في الدماغ ظهرت أعراضها على شكل ارتجاج وصداع حاد.

وأضافت التقارير أن القوات المستهدفة لم تكن على متن قطعة تابعة للبحرية الأمريكية، بل على سفينة عسكرية أخرى رفض البنتاغون الكشف عن هويتها أو طبيعة مهمتها.

ووفقاً للمصادر، لم تعلن وزارة الدفاع الأمريكية عن الهجوم ولا عن تفاصيل الإصابات، فيما رفض المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) التعليق على الحادثة.

وجرى الهجوم في 14 سبتمبر الجاري، وعاد المصابون من فريق إنزال الكتيبة إلى الخدمة بعد تلقي العلاج.

وأظهرت تحديثات نظام إصابات ووفيات أفراد الخدمة الأمريكيين إدراج أسماء الجنود الثمانية بعد عشرة أيام من الواقعة، ليرتفع إجمالي المصابين الموثقين في الحرب مع إيران إلى 861 عسكرياً.

ويأتي ذلك في ظل ارتباك بشأن الإحصاءات الرسمية للقتلى والمصابين منذ اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى في فبراير الماضي، ولا سيما بعد أن خفّض البنتاغون مؤخراً أعداد القتلى المسجلين خلال الصيف وعدّلها عبر إعادة تصنيف الظروف القانونية والميدانية لمقتل بعض الجنود.