طهران غاضبة بعد مقتل 4 من خبرائها في اليمن: الهجمات انتهاك للقانون الدولي

طهران /سما/

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على التصعيد العسكري في اليمن والضربات الجوية التي طالت مواقع للحوثيين، بعد إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن مقتل 4 خبراء إيرانييين كانوا يقدمون الدعم للحوثيين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنها "تدين بشدة الضربات على البنية التحتية والأهداف المدنية في اليمن، مؤكدةً أن استمرار انتهاك السيادة الوطنية اليمنية ووحدة أراضيه، والعمليات العدوانية ضد مدن وقرى هذا البلد، إلى جانب استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على هذا البلد، يُخالف المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها أنها "تدين بشدة الغارات الجوية على سوق تعز بعد ظهر يوم الأحد، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة العشرات، وكذلك الغارات الجوية على مدينتي خب والشعف"، طبقا لوكالة "إرنا".

وأوضحت الوزارة أنها "إذ تستذكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية موقفها المبدئي بشأن الوضع في اليمن، فإنها تؤكد استعدادها لأي مساع نبيلة لحل القضايا استناداً إلى خارطة الطريق المتفق عليها".

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية الحكومية، العقيد الركن، ماجد عبدالله النزيلي قال يوم الأحد، إن "القوات المسلحة نفذت خلال الـ72 ساعة الماضية، 756 عملية استهداف نوعية ودقيقة ضد مواقع وعناصر وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في جبهات كتاف والبقع، ومحور علب، والجوف، ومأرب، والبيضاء، ولحج، وتعز".

وأضاف أنه "تم استخدام أسلحة عديدة، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الحوثيين، ومقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ في محافظة تعز، في تأكيد جديد على استمرار الدعم والخبرات الإيرانية المقدمة للمليشيا الإرهابية"، حسبما أوردت وكالة "سبأ" بنسختها التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وكان المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن يوم الأحد، وقوع 26 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت، حسب قوله، عن مقتل وإصابة العشرات، منهم 50 قتيلا في غارة جوية على سوق تعز، حسبما نقلت عنه وكالة "سبأ" بنسختها التي يديرها الحوثيون.