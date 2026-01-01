القناة 12 العبرية: حماس ما زالت تحتفظ بقوتها العسكرية وتواصل تعزيز قدراتها في غزة

القدس المحتلة/سما/

زعمت القناة 12 العبرية بأن حركة حماس لا تزال بعيدة عن الاندثار بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على أحداث السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أنها تحتفظ ببنية عسكرية وقدرات تشغيلية في قطاع غزة رغم الحرب المستمرة.

ووفقاً للقناة، يقدَّر عدد عناصر الذراع العسكري للحركة بما يتراوح بين 25 ألفاً و30 ألف مسلح، فيما تواصل حماس أعمال تعزيز وصيانة شبكة الأنفاق في القطاع.

وأضافت أن الحركة ما زالت تدير ورشاً لتصنيع وإنتاج الصواريخ في المناطق التي لم تشهد عمليات برية إسرائيلية، إلى جانب مواصلة توزيع الأسلحة على مؤيديها داخل القطاع.

كما زعمت القناة أن حماس تواصل، بحسب التقديرات الإسرائيلية، إدخال وسائل قتالية عبر طائرات مسيّرة قادمة من مصر، مشيرة إلى عدم وجود تقديرات دقيقة لحجم عمليات التهريب أو كميات الأسلحة التي يتم إدخالها إلى القطاع.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتواصل فيه الحرب على غزة، وسط نقاشات داخل إسرائيل بشأن نتائج العمليات العسكرية ومدى تأثيرها على قدرات الحركة العسكرية والتنظيمية.