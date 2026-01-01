  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القناة 12 العبرية: حماس ما زالت تحتفظ بقوتها العسكرية وتواصل تعزيز قدراتها في غزة

الإثنين 28 سبتمبر 2026 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية: حماس ما زالت تحتفظ بقوتها العسكرية وتواصل تعزيز قدراتها في غزة



القدس المحتلة/سما/

زعمت القناة 12 العبرية بأن حركة حماس لا تزال بعيدة عن الاندثار بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على أحداث السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أنها تحتفظ ببنية عسكرية وقدرات تشغيلية في قطاع غزة رغم الحرب المستمرة.

ووفقاً للقناة، يقدَّر عدد عناصر الذراع العسكري للحركة بما يتراوح بين 25 ألفاً و30 ألف مسلح، فيما تواصل حماس أعمال تعزيز وصيانة شبكة الأنفاق في القطاع.

وأضافت أن الحركة ما زالت تدير ورشاً لتصنيع وإنتاج الصواريخ في المناطق التي لم تشهد عمليات برية إسرائيلية، إلى جانب مواصلة توزيع الأسلحة على مؤيديها داخل القطاع.

كما زعمت القناة أن حماس تواصل، بحسب التقديرات الإسرائيلية، إدخال وسائل قتالية عبر طائرات مسيّرة قادمة من مصر، مشيرة إلى عدم وجود تقديرات دقيقة لحجم عمليات التهريب أو كميات الأسلحة التي يتم إدخالها إلى القطاع.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتواصل فيه الحرب على غزة، وسط نقاشات داخل إسرائيل بشأن نتائج العمليات العسكرية ومدى تأثيرها على قدرات الحركة العسكرية والتنظيمية.

الأكثر قراءة اليوم

يتوسل نفي أبو ظبي لتسريبات هآرتس ..نتنياهو يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد وسط جدل متصاعد بشأن تحذيرات هجوم 7 أكتوبر

وفد اللجنة الوطنية لإدارة غزة يختتم مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة ويعرض برنامج التعافي المبكر

رداً على نتنياهو.. آيسلندا: "الجبناء أخلاقياً" هم منتهكو القانون الدولي

باراك رفيد: تحذيرات السنوار وصلت إلى إسرائيل عبر الشاباك والإمارات قبل السابع من اكتوبر ونتنياهو يتحمل المسؤولية

عاصفة جديدة حول هجوم 7 أكتوبر.. نتنياهو ينفي تقريراً أمريكياً عن تحذير مصري

ترقب داخل حماس.. حسم رئاسة المكتب السياسي في غزة بين عوض الله والعامودي

استطلاع اسرائيلي : تعادل معسكري نتنياهو وآيزنكوت بـ52 مقعداً..

الأخبار الرئيسية

تصعيد ميداني شرق قطاع غزة.. قصف عنيف على مدينة غزة ونيران قرب دير البلح

هآرتس: غزة تفتح أبواب العزلة على إسرائيل.. والمقاطعة تتمدد من الحكومات إلى الشعوب

يتوسل نفي أبو ظبي لتسريبات هآرتس ..نتنياهو يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد وسط جدل متصاعد بشأن تحذيرات هجوم 7 أكتوبر

رد إسرائيلي صادم على المقاطعة الهولندية: سحب الحصانة من دبلوماسيين في رام الله خلال 7 أيام

IMG_7080

ترقب داخل حماس.. حسم رئاسة المكتب السياسي في غزة بين عوض الله والعامودي